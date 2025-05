Palmeiras bateu, bateu, bateu, e venceu o Choque-Rei

Lucas Moura nem no banco estava, por causa do gramado sintético do estádio alternativo do rival.

E só dava Palmeiras, com Paulinho titular pela primeira vez, que ameaçava, ameaçava, mas ficava na ameaça.

Dizer que o clássico era ruim seria injusto, mas bom também não era.

Aos 41, Estêvão tirou lasca da trave, mas seguiu virgem de gol em clássicos, no 13o. de que participava.

Pelo volume, o Palmeiras merecia ir para o intervalo na frente, embora não tenha exigido nenhuma defesa de Rafael.

Nos escanteios estava 7 a 0, mas nos chutes entre as traves estava o mesmo 0 a 0 do placar, embora o Palmeiras tenha finalizado seis vezes contra duas do tricolor.