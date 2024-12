Há 6 meses sem jogar, Arthur foca na Europa, mas tem sondagens do Brasil

No momento, o Benfica aparece como favorito para ficar com o jogador. Olympique de Marselha e Betis são as outras opções ventiladas pela imprensa do Velho Continente.

Caso Arthur permaneça na Europa, a Juventus pretende receber pelo menos 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) por seus direitos econômicos. Quatro anos e meio atrás, quando contratou o brasileiro, o clube italiano gastou 80,6 milhões de euros (R$ 516 milhões).

Seis meses sem jogar

A última partida oficial de Arthur foi a final da Conference League, no dia 29 de maio. Na ocasião, o volante se despediu do empréstimo para a Fiorentina com uma derrota por 1 a 0 frente o Olympiacos.

Como foi titular durante a maior parte da sua passagem por Firenze, o brasileiro imaginava que teria mais oportunidades na Juventus, sobretudo porque o time alvinegro seria dirigido por um compatriota em 2024/25.

Mas Thiago Motta, que, apesar ter nascido no Brasil, é naturalizado italiano, não quis nem saber de Arthur e não chegou a relacioná-lo nem para o banco de reservas nesta temporada. Por isso, a saída na janela de janeiro é tratada como certeza.