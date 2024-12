Não é só alegria: ano de Textor também tem rebaixamento e crise econômica

O "Blog do Rafael Reis" mostra abaixo como foi o ano que está para terminar dos outros times que estão nas mãos do icônico dono da SAF do Botafogo.

Classificação e jogos Inglês

Francês

Lyon (FRA)

No primeiro semestre, conseguiu uma arrancada que lhe deu nove posições. Com isso, afastou o risco real de rebaixamento com que convivia para terminar o Campeonato Francês na sétima posição.

Porém, até para não deixar que o time caísse para a segunda divisão, Textor ignorou as recomendações do fair play financeiro da França e continuou gastando mais do que arrecadava.

Resultado: o Lyon agora está proibido de contratar na próxima janela de transferências e será automaticamente rebaixado no fim da temporada se não começar a sanar a dívida de 505 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) nos próximos meses.

RWD Molenbeek (BEL)

O time, que iniciou o ano sendo dirigido pelo ex-zagueiro brasileiro Cláudio Caçapa (interino do Botafogo durante meio mês em 2023), teve uma participação desastrosa no Campeonato Belga.