7 destaques da Libertadores para seu time contratar na próxima janela

O "Blog do Rafael Reis" dá uma bela forcinha aos clubes brasileiros e apresenta sete sugestões de reforços para 2025 de quem se destacou no torneio que terminará neste fim de semana coroando um alvinegro.

MIGUEL BORJA

Atacante, 31 anos

Colombiano, River Plate (ARG)

É verdade que Borja nunca conquistou completamente a torcida do Palmeiras durante sua passagem pelo Brasil. Mas é fato também que até hoje tem gente no Allianz Parque que considera o colombiano um dos melhores camisas 9 que passaram por lá nos últimos tempos. No River Plate, o centroavante vive situação semelhante. Fez seis gols na Libertadores, mas cinco foram na fase de grupos. E, desde o retorno do técnico Marcello Gallardo, tem tido cada vez menos espaço. Até por isso, sua saída na próxima janela de transferências é quase certa. Embora haja interesse da MLS em levá-lo embora, Borja poderia ficar tentando por uma nova chance de triunfar no melhor futebol da América do Sul.

LEO FERNÁNDEZ

Meia-atacante, 25 anos

Uruguaio, Peñarol (URU)

Imagem: Alexandre Loureiro/AGIF

Integrante do elenco do Fluminense que foi campeão no ano passado, o baixinho foi o protagonista da ótima campanha do Peñarol, que eliminou o Flamengo e só parou nas semifinais da atual Libertadores. De quebra, é bem provável que Leo Fernández encerre o torneio como o "rei das assistências", já que deu seis passes para gol (dois a mais que os finalistas Jefferson Savarino, Hulk e Gustavo Scarpa). Valorizado após uma temporada de destaque, o uruguaio pode retornar ao Toluca, dono dos seus direitos econômicos, ou ser negociado. O Atlético-MG está no aguardo de qual decisão será tomada pelos mexicanos.