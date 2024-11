Real Madrid pensa em Vitor Reis já para janeiro, mas tem outras prioridades

Desesperado com a falta de opções para seu miolo de zaga e em busca de novos jogadores da posição para completar seu elenco, o Real Madrid cogita apresentar uma proposta por Vitor Reis já na janela de janeiro.

A ideia original do clube espanhol era continuar monitorando o desenvolvimento do jogador do Palmeiras por mais algum tempo até decidir se realmente vale a pena investir nele. No entanto, a emergência defensiva que tomou conta do atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa mudou esses planos.

Desde que Éder Militão sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no começo do mês, Carlo Ancelotti só tem dois zagueiros do elenco principal em condições de jogo: o alemão Antonio Rüdiger, seu titular absoluto, e Jesús Vallejo, que quase nunca é aproveitado pelo treinador italiano.