Com empate no topo, conheça os 10 maiores patrocínios do futebol mundial

O valor fixo (ou seja, sem premiações por objetivos conquistados) é exatamente o mesmo que a Emirates paga para exibir sua marca no Real Madrid. A parceria, iniciada em 2011, ocupava sozinha o lugar de mais lucrativa do futebol mundial até 2023/24.

O curioso é que empresa aérea dos Emirados Árabes também aparece em outro clube do top 10 dos maiores patrocínios do futebol mundial. Seu acordo com o Arsenal paga 45 milhões de euros (R$ 272,5 milhões) por temporada e é o nono colocado do ranking. Além de ser patrocinadora principal dos "Gunners", a companhia também batiza o estádio do clube inglês.

Nove dos dez times que mais dinheiro ganha com seu patrocinador máster são os mesmos do levantamento feito no mesmo período do ano passado. A única novidade na lista é a entrada do Atlético de Madri (Riyadh Air) na vaga que antes era ocupada pela Juventus, que agora está com o peito da camisa ocupado por campanhas beneficentes.

E no Brasil?

Apesar de o mercado brasileiro estar passando por um momento de pesada inflação nos valores, impulsionado especialmente pelas casas de aposta online, as bets, os números por aqui ainda estão bem distantes dos vistos na elite europeia.

O maior contrato patrocínio do futebol pentacampeão mundial é o do Corinthians, que prevê o pagamento médio de aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) anuais até 2026. O montante, no entanto, já inclui o investimento que tem sido feito para o pagamento do salário do astro holandês Memphis Depay.