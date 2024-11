7 técnicos estrangeiros que podem trabalhar no futebol brasileiro em 2025

Imagem: Getty Images

O ex-atacante encerrou há pouco um tempo um trabalho de sete temporadas e 11 títulos à frente do Porto. Aliás, Sérgio Conceição só foi embora do estádio do Dragão porque o novo presidente do clube, André Villas-Boas, queria se livrar a qualquer custo de todas as conexões com a administração passada. O português tem mercado aberto tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Por isso, é um profissional bastante caro e que só caberia no orçamento de alguns poucos clubes brasileiros do primeiro escalão financeiro, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo.

GUSTAVO QUINTEROS

Argentino, 59 anos, Vélez Sarsfield (ARG)

Imagem: Reprodução

É o técnico do momento no futebol argentino. À frente do Vélez Sarsfield desde janeiro, lidera o campeonato nacional e caminha para levar o tradicional clube de Buenos Aires ao seu primeiro título em 11 anos. A questão é que o ex-zagueiro está longe de ser um nome novo no cenário sul-americano. Pelo contrário, Quinteros já trabalhou em 12 clubes diferentes e também nas seleções de Bolívia e Equador. Vivendo a melhor fase da carreira, ele é mais um dos nomes que foram sondados pelo Santos após o retorno para a Série A do Brasileiro.

MÍCHEL SALGADO

Espanhol, 49 anos, sem clube