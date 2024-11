Como André, mesmo no banco, já virou o melhor passador da Premier League

Essa é exatamente a mesma marca do zagueiro suíço Manuel Akanji, do Manchester City. Considerando também as outras ligas do primeiro escalão da Europa (Espanha, Itália, França e Alemanha), só o zagueiro Federico Gatti, da Juventus, tem um aproveitamento melhor: 95,7%.

Passes mais difíceis

Os números de André chamam ainda mais atenção porque, ao contrário da maioria dos outros principais passadores da temporada europeia, ele é um jogador de meio-campo, não um zagueiro.

Ainda que recue para ajudar na saída de bola do Wolverhampton, o brasileiro costuma ser mais pressionado pela marcação e ter menos liberdade em campo do que defensores para executar os passes. Ou seja, seus toques acabam tendo um grau de dificuldade mais alto.

Não à toa, oito dos dez melhores aproveitamentos de passe da elite europeia em 2024/25 pertencem a zagueiros centrais. As únicas exceções no top 10 são justamente André e o escocês Tom Cairney, do Fulham, nono na lista (6,28).

Mas só passes não bastam

O curioso é que, apesar de ter rapidamente se transformado no melhor passe do futebol inglês, André ainda não conseguiu se firmar como titular do Wolverhampton.