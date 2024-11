Polêmicas e poucos gols: como Mbappé está destruindo fama de craque no Real

Os primeiros meses de Real Madrid estão colocando em xeque o rótulo de "maior talento da sua geração" que Kylian Mbappé ostenta desde que começou a despontar no cenário internacional do futebol, oito anos atrás.

Contratado pelo Real após uma longa novela que só terminou com o fim do seu contrato no PSG e a possibilidade de uma transferência sem pagamento de indenização, o atacante ainda não conseguiu convencer dentro de campo e tem sido frequentemente apontado como um dos principais responsáveis pela crise que tomou conta do Santiago Bernabéu nas últimas semanas.

Além de não entregar os gols com os quais os torcedores espanhóis sonharam por tanto tempo, o astro também tem se metido em polêmicas e confusões extracampo que só ajudam a queimar ainda mais sua imagem.