Como crise financeira e possível rebaixamento do Lyon vão impactar Botafogo

E o plano de recuperação financeira apresentado por Textor para evitar o rebaixamento do clube prevê que parte desse débito será pago com venda de jogadores e ativos do Grupo Eagle... não apenas da equipe francesa.

A previsão da administração do norte-americano é que essas transações gerem uma receita complementar de pelo menos 75 milhões de euros (R$ 460 milhões), que seriam utilizados para ajudar a sanar as contas do Lyon.

Parte dessa grana deve ser levantada com vendas de atletas do próprio time. Só que, como todo mundo sabe que o Lyon está desesperado atrás de dinheiro, o valor dos seus jogadores automaticamente desaba no Mercado da Bola. Ou seja, ele não terá como arrecadar tanto assim com as saídas de Rayan Cherki, Maxence Caqueret e cia.

A solução certamente será aproveitar o momento de valorização dos principais nomes do Botafogo para descolar transferências mais polpudas e que façam diferença no caixa. Luiz Henrique e Igor Jesus estão na seleção brasileira, enquanto Thiago Almada é companheiro de Messi na Argentina. Todos eles têm hoje muito mercado no exterior.

"Essa é a vantagem de ser uma rede que divide a liquidez e os recursos entre os clubes. O Lyon não resgata mais o Botafogo. Neste ano, é o Botafogo que terá de reabastecer os cofres do Lyon", afirmou Textor, no último fim de semana.