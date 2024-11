James revive São Paulo e vira decepção também em time pequeno da Espanha

Só um jogo como titular

Os números do início de trajetória de James no Rayo são bem modestos. Nesses pouco mais de 60 dias de clube, ele disputou apenas cinco partidas. E, em quatro delas, não chegou nem a ficar meia-hora em campo.

O colombiano só foi escalado como titular em uma única oportunidade, no empate por 1 a 1 com o Leganés, no dia 28 de setembro. Sem produzir nada de muito importante em campo, acabou substituído no meio do segundo tempo.

O meia ainda passou duas partidas inteiras no banco (ante Girona e Alavés, no sábado passado) e sequer foi relacionado em mais três compromissos por não estar nas condições físicas consideradas ideais.

Já virou rotina

A situação de James no Rayo é bem semelhante à que ele experimentou no São Paulo e também nos outros clubes por onde passou desde que deixou de frequentar os elencos mais milionários do mundo (Everton, Al-Rayyan e Olympiacos).