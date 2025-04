Real Madrid x Athletic Bilbao: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 20/04

⚽ Jogo: Real Madrid x Ath Bilbao

📅 Data: 20/04/2025

🕡 Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu

📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+

Real Madrid x Ath Bilbao: Análise e Estatísticas

Como chega o Real Madrid?

Mesmo 4 pontos atrás do Barcelona, a equipe da capital ainda acredita no título da La Liga. E para isso precisa vencer os jogos restantes e torcer por tropeço do principal rival. A equipe não terá Mbapé, suspenso.

Como chega o Athletic Bilbao?

O Athletic Bilbao ocupa a 4ª posição, com 15 vitórias em 21 jogos. A equipe basca atravessa uma excelente fase na temporada 2024/25 e sonha em voltar a disputar a Liga dos Campeões.