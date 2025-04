Ex-São Paulo se inspira em Murillo, projeta Champions e sonha com seleção

Firmar-se na Premier League, virar um dos nomes mais badalados do futebol mais rico do mundo, chegar à seleção e entrar na lista de desejos de alguns dos times mais poderosos do planeta. A trajetória de Murillo tem servido de inspiração para seu companheiro brasileiro de zaga no Nottingham Forest.

Em entrevista ao "Blog do Rafael Reis", Morato admitiu que o sucesso do compatriota tem o ajudado a sonhar alto no clube que vive uma espécie de conto de fadas nesta temporada e tem boas chances de estar na próxima Liga dos Campeões da Europa.

"Ele [Murillo] é muito bom, fora da curva mesmo. A gente tem se ajudando bastante desde que cheguei aqui. É bom ver o moleque crescendo em um time como o nosso e conseguindo chegar à seleção. Acredito que esse é o caminho natural para eu seguir: primeiro, virar titular para depois ter uma chance na seleção", disse o defensor de 23 anos.