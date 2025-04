Estoril x Braga: Palpite e Onde Assistir - Liga Portugal - 19/04

Além dos palpites para Estoril x Braga, você também confere prováveis escalações e estatísticas importantes para apostar. Além de onde acompanhar a partida.

Estoril x Braga – Palpites

Palpite 1: Mais de 4.5 cartões – Odd de 1.75 na Bet365

Mais de 4.5 cartões – Odd de 1.75 na Bet365 Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios – Odd de 1.90 na F12.Bet

Mais de 9.5 escanteios – Odd de 1.90 na F12.Bet Palpite 3: Handicap Asiático Braga -1 – Odd de 2.05 na Stake

Odds altas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 1: Mais de 4.5 cartões

A média de cartões nos jogos do Estoril é alta, com a equipe recebendo mais de 1.5 cartões em 71% das partidas e mais de 2.5 em 47%. O Braga também apresenta números significativos, com mais de 1.5 cartões em 65% dos jogos. Esses dados indicam uma tendência para um jogo com pelo menos 5 cartões.