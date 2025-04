Na corda bamba, Real sofre com fiasco de dupla Mbappé e Vini Jr.

Levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis" mostra que o aproveitamento do Real quando escala o francês e o brasileiro juntos desde o início e os mantêm lado a lado por pelo menos 45 minutos é de módicos 59,4%.

A marca é bem baixa para um time do porte do atual campeão europeu. As maiores potências do Velho Continente, grupo do qual os merengues certamente fazem parte, costumam conquistar pelo menos 70% dos pontos disputados ao longo uma temporada.

Melhor com Mbappé sozinho

A versão 2024/25 do Real tem obtido resultados melhores quando Mbappé não tem a companhia do vencedor da última eleição da Fifa de craque máximo do futebol mundial.

Com Mbappé sozinho no ataque ou dividindo o setor com outros jogadores que não Vini, o aproveitamento merengue salta para 81,8%. Essa formação já foi levada a campo 11 vezes na temporada, com nove vitórias e duas derrotas.

Em termos numéricos, o melhor Real de 2024/25 é aquele que não tem nenhum dos dois atacantes titulares. Jogando assim, os merengues venceram todos os três jogos que disputaram, só que sempre contra adversários de nível técnico mais baixo.