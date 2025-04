Barcos e Guerrero: quarentões famosos dividem 'camisa 9' de rival do SPFC

O dono da camisa 34 é ainda o artilheiro do seu time no Peruano com três gols -Barcos ainda não balançou as redes no torneio.

Por isso, se mantiver a estratégia utilizada desde o começo do ano, o Alianza Lima deve ter o ex-Palmeiras como titular e Guerrero de opção de banco no confronto contra o São Paulo, que já venceu seu primeiro confronto da Libertadores, frente ao Talleres, na semana passada.

Recorde à vista

Vencedor das últimas seis edições da Libertadores (Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, Palmeiras venceu em 2020 e 2021, Fluminense levantou o troféu em 2023 e o Botafogo ganhou no ano passado), o Brasil pode nesta temporada igualar o recorde histórico de títulos da Argentina.

A terra de Lionel Messi faturou a taça mais cobiçada do futebol sul-americano em 25 oportunidades, a última com o River Plate, lá em 2018. Desde então, só deu Brasil, que iniciou a série com 18 conquistas e agora já tem 24.

A final da Libertadores-2025 já tem data (29 de novembro), mas ainda não um local definido. Mané Garrincha (Brasília), Centenário (Montevidéu) e Monumental U (Lima) são os estádios candidatos a recebê-la.