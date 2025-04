Copa-2030 com 64 seleções? Proposta da Conmebol sofre rejeição pelo mundo

Só tem rejeição

O problema, pelo menos para a Conmebol, é que está difícil encontrar um apoio mais sólido para a ideia da fora dos seus domínios. Pelo contrário, até o momento, toda a recepção ao projeto está sendo negativa.

O primeiro dirigente poderoso que se mostrou contra à alteração na regra foi o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. No começo do mês, o chefão do futebol europeu falou que a ampliação no número de seleções "não é uma boa ideia para a Copa do Mundo em si e também não é uma boa ideia para as nossas eliminatórias".

No último fim de semana, foi a vez do comandante da AFC (Associação Asiática de Futebol) engrossar o coro do colega da Europa.

O xeque Salman bin Ibrahim Al-Khalifa declarou que é preciso interromper o processo de aumento de participantes do Mundial -a Copa-2026 será a primeira disputada por 48 países, após 28 anos de uso de um formato com 32 times.

"Se a questão continuar sujeita a alterações, não só haverá um aumento para 64 equipes, como também alguém poderá solicitar um aumento para 132. Onde acabaríamos? Seria um caos", resumiu.