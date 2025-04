Como lesões e seleção 'mataram' temporada de estreia de Moscardo na Europa

Só que então as competições da terra de Zinédine Zidane e Kylian Mbappé entraram em recesso de fim de ano. E, quando as miniférias terminaram, Moscardo foi cedido para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

O volante foi titular durante praticamente toda a maluca campanha canarinho no torneio, que começou com uma vergonhosa goleada por 6 a 0 sofrida no clássico contra a Argentina e terminou com a conquista do título.

Com a taça, Moscardo acreditou que ganharia mais relevância dentro do elenco do Reims. Só que nem houve tempo suficiente para que sua teoria fosse devidamente testada.

No fim de fevereiro, depois de disputar somente uma partida pela equipe francesa, o brasileiro sofreu uma nova lesão muscular, da qual ainda não conseguiu se recuperar totalmente até o momento.

E o futuro?

O empréstimo de Moscardo ao Reims termina em junho. E, tanto por seu baixo aproveitamento ao longo desta temporada quanto pelo real risco de rebaixamento para a segunda divisão, é improvável que o acordo seja renovado.