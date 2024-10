Como Klopp, novo diretor da Red Bull, irá atuar no dia a dia do Bragantino

De acordo com apuração do "Blog do Rafael Reis", ainda não existe nenhuma viagem marcada do treinador vencedor da Liga dos Campeões da Europa de 2018/19 e da Premier League inglesa de 2019/20 para Bragança Paulista. Mas a expectativa pelas contribuições de Klopp já é enorme.

O que Klopp pode fazer no Bragantino?

No organograma do futebol da Red Bull que entrará em vigor a partir do próximo ano, Klopp aparece acima da direção de todos os clubes do grupo. Ou seja, ele participará da vida das equipes administradas pela empresa, mas não trabalhará diariamente com nenhuma delas.

O papel do treinador alemão será consultivo. Basicamente, ele não tomará nenhuma decisão, função que continuará a cargo de cada gestor. Em compensação, poderá expor suas posições e opiniões sobre absolutamente tudo (modelos de jogo, integrantes da comissão técnica, métodos de treinamento, montagem de elencos).

Uma das principais missões para a qual Klopp foi contratado é para exercer uma espécie de mentoria para os técnicos do grupo Red Bull. A ideia é que os treinadores do conglomerado, inclusive os do Bragantino, tenham reuniões periódicas com o ex-Liverpool para receberem orientações de como trabalhar em campo.

O alemão também terá papel importante no setor de captação de novos jogadores da empresa. O técnico analisará vídeos e dados coletados de atletas do mundo inteiro para indicar os melhores negócios (reforços a serem contratados) para cada um dos times da Red Bull.