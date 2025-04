Antony transforma Betis em um time 'melhor' até que o Real Madrid

Protagonista dessa arrancada do Betis, o brasileiro tem até o momento quatro gols e quatro assistências em 14 jogos pelo clube. Mas sua importância vai além desses números.

As jogadas, muitas delas individuais e bem plásticas, do camisa 7 pelo lado direito do ataque já são a principal arma do time para abrir espaço nas defesas adversárias e conquistar as vitórias, que estão vindo aos montes.

Futuro indefinido

Em alta na Espanha e vivendo um dos melhores momentos da sua carreira, Antony ainda não sabe o que futuro lhe reserva.

O empréstimo ao Betis termina junto com a atual temporada e dificilmente será renovado caso existam outros clubes interessados em comprar seus direitos econômicos. A equipe espanhola também não tem tanto dinheiro assim em caixa para viabilizar uma transferência "definitiva" do jogador.

A única situação tratada como improvável pelo estafe do atacante é um retorno do United, clube com o qual ainda tem contrato em vigor. Afinal, o brasileiro acumulou decepções ao longo de dois anos e meio em Manchester e sua contratação é considerada um dos piores negócios já feitos pelos "Red Devils".