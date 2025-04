Fla e Palmeiras dominam seleção dos mais caros da América do Sul; veja time

Vencedores de quatro das últimas seis edições da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras são maioria absoluta na seleção dos jogadores mais caros em atividade no futebol sul-americano.

De acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis", a partir de estimativas do "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola global, somente duas das 11 posições nessa seleção da Conmebol não são ocupas por rubro-negros ou alviverdes.

O Flamengo é o clube mais representado nesse time ideal da Conmebol, com cinco jogadores (Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Nicolás de la Cruz e Pedro), e o domina do meio-campo para trás.