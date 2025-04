7 transferências já fechadas para a próxima temporada no futebol europeu

ESTÊVÃO

Atacante, brasileiro

17 anos, Palmeiras (BRA)

Principal jogador do Palmeiras e integrante das últimas convocações da seleção brasileira, o adolescente foi vendido para o Chelsea ainda no meio do ano passado. No entanto, o negócio só será concretizado na janela de transferências de início da próxima temporada europeia devido à necessidade de que Estêvão atinja a maioridade primeiro, o que acontecerá no próximo dia 24. Devido a um acordo selado entre os dois times, o camisa 41 ainda poderá disputar o Super Mundial de Clubes pela Fifa e, dependendo do que acontecer nos Estados Unidos, pode até mesmo enfrentar sua equipe compradora.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Imagem: Gaspafotos/MB Media/Getty Images

Lateral-direito, inglês

26 anos, Real Madrid (ESP)

Apesar de ainda não ter sido oficializada, a chegada do lateral-direito ao Santiago Bernabéu já é tratada como certeza na Espanha. O diário "Marca" cravou ainda no mês passado que Alexander-Arnold deixará o Liverpool para jogar no Real Madrid. E o jornalista Mario Cortegana, especialista em Mercado da Bola do "The Athletic", publicou que Carlo Ancelotti está devidamente avisado sobre a chegada do reforço. O expediente do Real para contratar o inglês é exatamente o mesmo usado com Kylian Mbappé: os merengues esperam o fim do contrato do jogador e assim podem contratá-lo sem pagar nenhuma indenização ao time que seu alvo defendia.