Um mês sem jogar: por que Endrick parou de ser utilizado pelo Real Madrid?

Durante todo esse período, Endrick só disputou dois jogos, ambos pela seleção brasileira. Ele foi utilizado nos minutos finais das vitórias sobre Chile e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo-2026.

Por que Endrick perdeu espaço?

O sumiço do garoto formado nas categorias de base do Palmeiras tem mais a ver com o momento delicado que o Real está atravessando do que propriamente com o futebol que o atacante tem apresentado.

A equipe merengue perdeu ou teve dificuldades para conquistar a vitória em todos os jogos disputados ao longo do último mês. Por isso, Ancelotti tem optado por utilizar mais seus atletas experientes, que já possuem casca grossa para lidar com adversidades, e diminuído a minutagem da "garotada".

É claro que se Endrick estivesse "comendo a bola", o técnico do Real certamente abriria uma exceção a essa política e lançaria o brasileiro mesmo em um momento difícil. Mas a decisão do italiano já poupou o jogador de precisar encarar o trauma de uma goleada por 4 a 0 no clássico contra o Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu, como a ocorrida no último fim de semana.