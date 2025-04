Quarteto leva zoeira de rivalidade paulista para time da moda na Inglaterra

Nem só de futebol inglês vive o quarteto brasileiro do Nottingham Forest, time que se transformou sensação da Premier League nesta temporada e que tem tudo para estar na próxima Liga dos Campeões, encerrando um período de 44 anos de ausência.

O goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Murillo e Morato e o meio-campista Danilo continuam acompanhando tudo que rola com suas equipes de origem aqui no Brasil e transformam o que acontece nos gramados do lado de cá do Oceano Atlântico em motivo para dar aquela sacaneada nos companheiros.

Eles eram rivais no futebol nacional... e fazem questão de não esquecer desse "detalhe". Carlos Miguel e Murillo defendiam o Corinthians antes da mudança para a Europa, Morato é formado no São Paulo e Danilo se profissionalizou no Palmeiras.