Paquetá vive 'inferno' com o West Ham enquanto espera decisão da Justiça

O futebol de Paquetá despencou junto com o do seu time. O camisa 10 marcou cinco vezes e ainda não deu passes para gol na atual temporada. Em 2023/24, foram oito bolas nas redes e sete assistências com sua assinatura.

A queda de desempenho acabou tirando espaço do jogador na seleção. Titular do Brasil na maioria dos jogos disputados depois da Copa do Mundo-2022, o meia foi para a reserva na última Data Fifa do ano passado e nem entrou na única convocação de 2025 (para enfrentar Colômbia e Argentina, no mês passado).

À espera de um veredicto

O julgamento de Paquetá pela Justiça esportiva da Inglaterra começou no mês passado, mas foi interrompido devido à "complexidade do caso". A expectativa é que ele seja retomado em junho para, aí sim, o brasileiro receber um veredicto.

A FA, entidade que gerencia o futebol inglês e responsável pela denúncia, pede a suspensão vitalícia do meia, ou seja, seu banimento do esporte.

A acusação é que de que o atleta teria levado cartões amarelos propositalmente em quatro partidas da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023, para beneficiar apostadores da Ilha de Paquetá, local no Rio de Janeiro onde o jogador nasceu.