Ex-capitão do SPFC vira 'maromba' e sonha com título inédito na Rússia

Líder da Premier League russa a seis rodadas do fim, a equipe do zagueiro brasileiro tem 52 pontos, dois a mais que o Zenit São Petersburgo, clube mais poderoso do país, atual hexacampeão nacional e principal rival desta temporada.

"Ano passado, antes da minha chegada, faltou um ponto para o Krasnodar ser campeão. O clube tem um projeto de crescimento, e a gente tem a expectativa de que esse título será conquistado agora. Mas sabemos que essa reta final será acirrada, ponto a ponto."

Foco na Europa

Em alta no futebol russo e vivendo atualmente aquele que considera o melhor momento da carreira, Diego Costa não pensa em retornar tão cedo ao Brasil.

Segundo o zagueiro, os principais objetivos que ele tinha no seu país de origem já foram alcançados. Agora, é hora de realizar o sonho que lhe falta: vencer na Europa. Primeiro na Rússia e depois, quem sabe, em um mercado até mais importante.

"Quando decidi sair do Brasil, estava bem determinado. Meus sonhos no Brasil eram jogar pelo São Paulo e ser campeão no meu time de coração. Concretizei esse sonho: joguei no Morumbi, fui capitão, fiz gol na Libertadores e conquistei o título inédito da Copa do Brasil. Acho que só faltou mesmo ganhar a Libertadores", completou.