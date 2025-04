Como o Barcelona exorcizou 'fantasma Messi' para brilhar na Champions

Efeito Raphinha

Com suporte da garotada, um outro jogador, nascido bem distante de La Masia, acabou se transformando no grande nome do Barcelona (e talvez até do futebol mundial) nesta temporada.

O brasileiro Raphinha ascendeu à categoria de candidato a Bola de Ouro/The Best ao participar ativamente de 50 gols (28 marcados por ele mesmo e mais 22 nascidos das suas assistências) ao longo dos últimos oito meses e meio.

O camisa 11, que até pouco tempo atrás era considerado como "apenas mais um" no Barcelona, é o artilheiro da Champions, com 12 gols e já marcou quatro vezes só nos mata-matas decisivos do torneio -fez três no confronto de oitavas com o Benfica e mais um no primeiro jogo contra o Dortmund.

Seis campeões

Apenas dois dos oito times ainda na briga pelo título da Champions jamais venceram a competição. O máximo que Arsenal e Paris Saint-Germain conquistaram até hoje foi um vice-campeonato cada.