Prostituta na concentração tirou de atacante chance de ganhar Copa do Mundo

Na época, a história chegou a ser publicada pelo tabloide "Bild". No entanto, ela nunca havia sido abertamente confirmada pelo atacante ou por qualquer outro integrante da seleção alemã. Até que Kruse entrou no Big Brother e resolveu abrir a boca.

O flagra

De acordo com o atacante, a ideia de chamar uma acompanhante para a concentração surgiu durante uma partida de pôquer com seus companheiros de seleção.

"Fui para o meu quarto, e ela chegou. Na hora, já fiquei com uma sensação ruim, mas começamos a conversar. Estávamos juntos há cinco minutos, quando o Hansi Flick [então auxiliar de Löw e hoje técnico do Barcelona] e o Oliver Bierhoff [diretor de seleções] bateram à minha porta. Eles só me falaram para mandar a garota embora e que teriam uma conversa mais séria comigo no dia seguinte", relatou o ex-jogador.

"Não fui suficientemente sensato. Pedi para ela ir direto ao meu quarto. Teria sido mais inteligente reservar um quarto extra, em outro andar. Bem, no dia seguinte, eles me falaram que estavam felizes com meu desempenho, mas que eu precisaria estar 100% focado em futebol para ir ao Mundial. Fiquei devastado."

Entregando os companheiros

Ainda durante a participação no Big Brother, Kruse contou que não foi o único jogador do elenco da Alemanha a encomendar serviços de prostituição no fatídico amistoso que o tirou da Copa-2014.