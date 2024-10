Time de Messi é rival dos sonhos para Palmeiras, Fla e Flu no Super Mundial

Ou seja, cruzar o caminho do Inter Miami no Super Mundial pode render bons negócios e novos torcedores no exterior aos clubes brasileiros. E, por outro lado, não representa uma eliminação quase certa do torneio.

Por que Messi vai ao Mundial?

O time do camisa 10 argentino conquistou o direito de representar os EUA na nova competição da Fifa por ter feito a melhor campanha da temporada regular da MLS (Major League Soccer).

Líder da Conferência Leste, o Inter Miami somou 74 pontos nas 34 rodadas da fase classificatória da liga, oito a mais que o segundo colocado, Columbus Crew. No Oeste, Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy chegaram só a 64 pontos.

Mas, apesar da indicação para o Super Mundial, o time de Messi ainda não é o campeão da atual edição da MLS. Pelo contrário, ainda terá de passar por quatro rodadas de mata-matas para poder levantar a taça -a primeira, contra o vencedor de Montréal e Atlanta United, amanhã.

O Inter Miami é forte?

O melhor time da temporada nos EUA (pelo menos, até o momento) conta com vários nomes conhecidos, que já fizeram parte do escalão mais alto do futebol mundial e hoje curtem na Flórida os últimos momentos da carreira.