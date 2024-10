Um gol: melhor defesa da Europa tem técnico, capitão e zagueiro brasileiros

Na elite europeia, ninguém consegue ter a mesma eficiência defensiva bianconera. RB Leizpig e Sporting são quem mais se aproxima dessa marca. Cada um deles levou dois gols nas ligas nacionais das quais participam (alemã e portuguesa, respectivamente).

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Italiano

Dedo brasileiro

A transformação da Juventus na melhor defesa da Europa é um oferecimento de Thiago Motta.

O treinador brasileiro naturalizado italiano que foi contratado pelo clube mais vencedor da história do Calcio depois de classificar o modesto Bologna para a Liga dos Campeões da Europa abandonou o esquema com três zagueiros, utilizado na temporada passada, e montou um muro defensivo com quatro homens à frente do goleiro.

Com essa mudança de formação, o brasileiro Danilo, capitão tanto da Juve quanto da seleção, voltou a ser utilizado eventualmente na lateral direita. Ainda que já não seja mais titular da equipe, ele continua sendo um pilar de confiança da comissão técnica e da torcida.

Quem tinha cadeira cativa na equipe desenhada por Thiago Motta era Bremer. O zagueiro brasileiro vinha sendo um dos destaques do time até sofrer uma grave lesão de joelho, no começo do mês, e virar desfalque para, provavelmente, o restante da temporada.