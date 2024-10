7 jogadores que, assim como Neymar, estão há um ano afastados dos campos

Apesar de muito jovem, o badalado meio-campista do Barcelona já tem um longo e preocupante histórico médico. Mas a lesão atual é a mais grave da ainda curta carreira de Gavi: o rompimento completo do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos também ao menisco lateral, que tirou dele a possibilidade de ganhar a Eurocopa-2024 com a seleção espanhola e tornar seu nome ainda mais celebrado. Praticamente um ano depois da contusão, o meia já tem treinado com o elenco do Barça e deve voltar a ser relacionado nas próximas semanas.

LAYVIN KURZAWA

Lateral esquerdo, 32 anos

Francês, sem clube

Último jogo: 21/10/2023

Imagem: Getty Images

O nome do ex-lateral do Paris Saint-Germain e da seleção francesa mal era lembrado aqui no Brasil até que Kurzawa resolveu surfar na onda Memphis Depay e pediu vaga no Corinthians. O negócio não evoluiu, mas serviu para o torcedor brasileiro descobrir que o jogador quase já não tem mais uma carreira. Na soma das três últimas temporadas, Kurzawa disputou somente oito partidas oficiais. E, em 2023/24, mesmo sem nenhum grande problema físico, foi aproveitado pelo PSG em míseros oito minutos de um só jogo. Com o fim do contrato com o clube mais poderoso da França, Kurzawa agora está louco atrás de uma recolocação profissional para poder "retomar a carreira".

DELE ALLI

Meia, 28 anos

Inglês, sem clube

Último jogo: 26/02/2023