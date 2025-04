Criciúma x Operário-PR Palpite – Onde Assistir, Horário - Brasileirão Série B - 04/04

Além disso, só 30% dos últimos dez jogos do Criciúma terminaram com mais de 2.5 gols. O Operário repete essa taxa, com 70% de seus confrontos abaixo da linha. Assim, o mercado de “under 2.5” surge como aposta segura para este duelo.

Palpite 2: Empate ao intervalo

Nos últimos dez jogos do Criciúma, cinco foram empatados no primeiro tempo. Do lado do Operário, esse dado é ainda mais expressivo: a equipe foi para o intervalo empatando em 60% dos jogos recentes. A solidez defensiva explica esse padrão.

Os dois times têm estratégias cautelosas, sobretudo na etapa inicial. Fora de casa, o Operário costuma marcar poucos gols antes do intervalo. Por isso, a chance de um 0x0 parcial ou igualdade em 1x1 é bastante plausível nesse confronto.

Palpite 3: Operário handicap +1.5

Mesmo jogando fora, o Operário tem números sólidos. A equipe perdeu apenas 2 dos últimos 20 jogos e vem pontuando com frequência. Já o Criciúma não venceu nenhum dos últimos quatro em casa, somando empates e eliminações recentes.