7 seleções 'diferentes' que estão a caminho da vaga para Copa-2026

Imagem: Divulgação

O país lusófono, ou seja, que fala português está desbancando o favoritismo de Camarões no Grupo D das eliminatórias. Cabo Verde tem um ponto de vantagem para a tradicional potência do futebol africano e, ainda por cima, jogará em casa no confronto direto da Data Fifa de setembro, que deve definir a seleção classificada da chave. A base cabo-verdiana atua em Portugal e conta com nomes como o atacante Jovane Cabral (Sporting) e o goleiro Bruno Varela (Vitória de Guimarães, mas que já jogou no Benfica e no Ajax).

JORDÂNIA

nunca disputou a Copa

Imagem: Getty Images

Tratado normalmente como patinho feio dentro até mesmo do futebol do Oriente Médio, é uma das seleções de maior ascensão no planeta nos últimos anos. Em 2023, a Jordânia surpreendeu meio-mundo (especialmente a Coreia do Sul, sua vítima nas semifinais) ao ser vice-campeã da Copa da Ásia. Agora, já deixou o Iraque para trás, está na segunda colocação do Grupo B e depende só das suas forças para disputar o Mundial pela primeira vez na história. A seleção é formada basicamente por jogadores que atuam na liga local. A principal exceção é o camisa 10 Musa Al-Taamari, do francês Rennes.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

jogou pela última vez em 1974 (primeira fase)