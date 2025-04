Genoa x Udinese Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 04/04

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Udinese, por outro lado, vem oscilando na temporada, com dificuldades em jogos fora. Apesar de ter um elenco competitivo, a equipe não vence há três rodadas e enfrenta problemas defensivos. Por isso, o Genoa aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols

Historicamente, os duelos entre Genoa e Udinese costumam ser truncados, com poucos gols. Nos últimos 6 confrontos diretos, 4 terminaram com menos de 2.5 gols. Além disso, o Genoa tem uma média de apenas 0.83 gols por jogo nas últimas 6 partidas, enquanto a Udinese tem 1.00 gol por jogo no mesmo período.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Com defesas bem postadas e ataques que não são dos mais prolíficos, a tendência é que o jogo tenha poucos gols. O placar magro é um cenário bastante provável.