Dia das Crianças: 7 garotos que já estão brincando no futebol dos adultos

Como tem feito anualmente, o "Blog do Rafael Reis" aproveita o Dia das Crianças para apresentar garotos, todos eles ainda menores, que estão brilhando muito cedo no futebol mundial e já merecem a atenção dos torcedores e fãs do esporte.

ESTÊVÃO

Meia-atacante, 17 anos

Brasileiro, Palmeiras (BRA)

Apesar de ainda não ter completado nem 10 meses da sua estreia como profissional, já é o protagonista do Palmeiras, estreou na seleção brasileira e acertou uma venda para a Europa de proporções históricas. Em julho de 2025, logo depois de disputar a primeira edição do Super Mundial de Clubes da Fifa e quando já tiver atingido a maioridade, Estêvão deixará seu clube formador para jogar no Chelsea e, assim, concretizar uma transferência que pode chegar à casa de 61,5 milhões de euros (R$ 378,3 milhões), marca que só Neymar atingiu aqui na América do Sul.

LAMINE YAMAL

Atacante, 17 anos

Espanhol, Barcelona (ESP)

Imagem: Tobias SCHWARZ / AFP

O moleque conseguiu a proeza de ser um dos melhores jogadores da Espanha na conquista da Eurocopa-2024 antes mesmo de terminar o colégio. Não é à toa que Lamine Yamal tem sido tratado como a maior revelação das categorias de base do Barcelona desde um certo Lionel Messi e também como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo em um futuro não muito distante. Só neste comecinho de temporada, o ponta direita já tem média de quase uma participação em gol por partida do Barça: são cinco bolas nas redes e mais cinco assistências em 11 jogos.