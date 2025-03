7 técnicos estrangeiros livres para substituir Dorival na seleção

O alemão que marcou época à frente do Liverpool está oficialmente aposentado da carreira de treinador e hoje trabalha como diretor global do projeto futebolístico da Red Bull. Só que essa função, de menor exigência diária, pode sim ser exercida simultaneamente com a de técnico de alguma seleção, ainda que sejam necessários alguns ajustes de calendário e exista um pequeno risco de conflito de interesses no acúmulo desses dois cargos. E os desafios de reerguer um gigante do porte do Brasil podem ser suficientes para convencer Klopp a rever sua decisão de não voltar mais para a beira dos campos.

ZINÉDINE ZIDANE

Francês, 52 anos

Imagem: GettyImages

Quando jogador, o antigo camisa 10 da França derrotou o Brasil na final de uma Copa do Mundo (1998) e provocou sua eliminação de outra (2006). Por isso, dirigir a seleção mais vencedora da história no Mundial-2026 poderia dar a Zidane uma chance de ser "perdoado" pelos brasileiros. O francês já mostrou talento no banco de reservas ao conquistar três títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid. Mas, desde que foi embora do Santiago Bernabéu, em 2021, não trabalhou mais. E aí está possivelmente o maior empecilho para contratar Zidane: muita gente acredita que ele só retornará ao futebol quando for para dirigir a seleção francesa, o que pode ocorrer depois da próxima Copa — Didier Deschamps já anunciou que deixará o cargo.

LUÍS CASTRO

Português, 63 anos