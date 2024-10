Modelo pode ser presa por não provar que foi estuprada por astro do Milan

Os promotores, então, concluíram que se tratava de uma falsa acusação de estupro, uma espécie de vingança supostamente motivada pelo fato de o lateral esquerdo ter se recusado a levar a modelo para casa depois de ter se relacionado sexualmente com ela dentro do carro.

Quem é Theo Hernández?

Imagem: Reuters

Considerado um dos melhores laterais esquerdos do mundo na atualidade, Theo tem 27 anos, está na sexta temporada pelo Milan e fez parte do elenco da seleção francesa que foi vice-campeã mundial no Qatar-2022.

Filho do ex-zagueiro Jean-François Hernández, que rodou por França e Espanha nas décadas de 1990 e 2000, o defensor foi formado nas categorias de base do Atlético de Madri, mas começou a ficar conhecido com a camisa do Real Madrid, onde chegou a deixar (por pouco tempo) o brasileiro Marcelo no banco.

O francês também jogou por Alavés e Real Sociedad antes de se transferir para a Itália e se consolidar como um dos grandes nomes da posição.