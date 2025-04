Newell's Old Boys x Kimberley Palpite - Copa Argentina - 03/04

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 3. Ambas as equipes marcam - Não 🚫

O Kimberley pode ter dificuldades para penetrar a defesa do Newell's.​ Por isso, o ideal é apostar na negativa do mercado Ambas Equipes Marcam.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Considerando a diferença de níveis entre as equipes e o recente impulso do Newell's, é razoável esperar que o Newell's Old Boys vença a partida. Além disso, a possibilidade de um jogo com mais de 2.5 gols é alta, dado o potencial ofensivo do Newell's contra uma defesa menos experiente.

Entretanto, sem informações atualizadas sobre o Kimberley, é prudente ser cauteloso nas apostas.