7 astros do futebol mundial que podem ficar 'baratinhos' no próximo ano

O "Blog do Rafael Reis" apresenta abaixo quem são os grandes nomes do futebol mundial que ficarão sem contrato em 2026 e que, por isso, podem acabar se transformando em "pechinhas" no mercado do meio do próximo ano.

LAMINE YAMAL

Atacante, espanhol

17 anos, Barcelona (ESP)

Um dos protagonistas do título espanhol na última Euro, o adolescente é visto como forte candidato a prêmios de melhor jogador do mundo em um futuro próximo. Por isso, merece uma valorização enorme do Barcelona. O problema é que o clube catalão tem sérias restrições orçamentárias e dificuldade para encaixar salários mais altos nas regras de fair play financeiro da La Liga. Se não resolver essa situação logo, o Barça corre risco de precisar abrir mão de Yamal para evitar um prejuízo maior... mais ou menos como aconteceu com Lionel Messi.

JAMAL MUSIALA

Meia-atacante, alemão

21 anos, Bayern de Munique (ALE)

Imagem: Geert van Erven/Soccrates/Getty Images

O Bayern tem um grave problema de gestão de contratos e vive perdendo jogadores importantes gratuitamente ou por valores abaixo de mercado por não conseguir renovar os vínculos na "hora certa". E Musiala pode ser próximo grande nome a seguir os passos de Toni Kroos, Robert Lewandowski e David Alaba. Ou seja, a deixar Munique sem a devida compensação financeira de uma transferência desse porte. A diretoria bávara já iniciou as conversas com os agentes do garoto para selar um novo contrato, mas tem dito que se trata de uma "situação difícil".