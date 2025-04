Protocolos contra assédio e racismo: CBF pensa que somos idiotas?

O problema é o destaque dado a assuntos tão sérios. O capítulo voltado a Marketing e Direitos Comerciais, por exemplo, ocupa quatro páginas. O de Comunicação e Imprensa, seis. O de Disposições Financeiras, cinco.

O capítulo 11, intitulado pomposamente "Das Políticas de Inclusão, Prevenção e Combate ao Assédio no Futebol Brasileiro", resolve esta seríssima chaga da sociedade em uma página e meia. Basicamente, dizendo que a CBF vai implementar, "de forma gradativa, o Protocolo 'Não é Não', conforme as diretrizes estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica nº 51/2024 firmado com o Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres, como política institucional voltada à prevenção e ao combate à violência contra a mulher, bem como garantir a proteção às vítimas em eventos esportivos". Quatro artigos e pronto: tudo encaminhado. De forma gradativa, claro.

Bom, ao racismo vão dar mais atenção, certo? O tema vem dominando a mídia, com casos rampantes dentro e fora do Brasil. Pois bem. O capítulo 12, "Do Protocolo Anti-Racismo e Atos Discriminatórios", descreve todas as ações a serem tomadas em um artigo, tomando a imensidão de uma página. Uma de um documento com 73 páginas.

Deve ser mesmo simples tornar o ambiente do futebol seguro para mulheres e pessoas negras. Alguns parágrafos e o caminho está desenhado bem bonitinho. Assim como nossa cara de palhaça.

