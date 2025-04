Corinthians se contenta com Estadual e com o pouco que Memphis Depay lhe dá

Um plantel no qual se investiu. Um plantel com Hugo Souza, André Ramalho, Thales Magno, Romero, Yuri Roberto, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Félix Torres, Maycon, Raniele, Igor Coronado, Carrillo entre outros. Habitar a zona do rebaixamento em 2024 com aquele grupo de jogadores era uma vergonha para o Corinthians. Escapar da queda, obrigação. Com ou sem Memphis Depay.

O holandês não veio ao Brasil apenas para livrar o clube de segunda maior torcida no país do rebaixamento para segunda divisão nacional. Pelo que custa, ele aqui desembarcou para fazer mais. Para fazer mais do que subir na bola, para fazer mais do que tentar um chute da metade do campo.

Era para fazer o Corinthians brilhar nacional e internacionalmente. Mas isso não está acontecendo. Uma baixa relação custo-benefício, embora existam corintianos que prefiram o modo ilusão. O holandês poderia agradecer. Os adversários estrangeiros também.

