Novos ares: 7 brasileiros que precisam mudar de time para voltar à seleção

Imagem: Getty Images

Apesar da excelente média de gols pela seleção (0,42 por partida), o Pombo desapareceu das convocações depois de emendar uma série de problemas físicos e ver até mesmo seu futuro no Tottenham entrar em xeque. Richarlison joga no setor mais inchado do clube londrino (nove opções para três vagas no time titular) e está longe de ser a primeira opção do técnico Ange Postecoglu. Pelo contrário, está atrás pelo menos de Heung-min Son, Brennan Johnson, Timo Werner e Dominic Solanke nessa disputa.

ROGER IBAÑEZ

Zagueiro, 25 anos, Al-Ahli (ARA)

Último jogo pela seleção: 09/09/2023 (contra Bolívia)

Imagem: Reprodução/YouTube

Novidade da seleção na reta final do ciclo da última Copa, o zagueiro parecia ser um nome garantido na construção do time para o próximo Mundial. Ibañez até foi titular no primeiro compromisso do Brasil depois do Qatar-2022. Mas a escolha de trocar a Roma pela Arábia Saudita minou suas chances de continuar sendo convocado. "Escondido" no Oriente Médio, o defensor não é mais lembrado nem mesmo pelos torcedores.

ROBERTO FIRMINO

Atacante, 33 anos, Al-Ahli (ARA)

Último jogo pela seleção: 11/07/2021 (contra Argentina)