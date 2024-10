Nota 10? Quem é o ex-Flamengo que teve atuação histórica na Liga Europa?

Na partida contra o Wolfsburg, no dia 14 de setembro, o titular Kevin Trapp sofreu uma lesão muscular e precisou ser substituído no intervalo. Único goleiro no banco, o ex-Flamengo pôde então estrear.

O camisa 40 até sofreu um gol naquela partida, mas convenceu o técnico Dino Toppmöller a continuar apostando nele enquanto o dono da vaga não retorna.

Assim, Kauã jogou também contra Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel e Viktoria Pilsen antes da atuação de gala da última quinta-feira, que fez seu nome ser descoberto no cenário internacional.

Briga com o Bayern

O time de Kauã tem sido o grande adversário do Bayern de Munique neste começo de temporada na Alemanha.

Com 12 pontos conquistados até o momento e vindo de quatro vitórias consecutivas, o Eintracht Frankfurt ocupa a vice-liderança da Bundesliga e está só um ponto atrás do clube mais poderoso do futebol germânico.