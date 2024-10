Quem é o árbitro vetado da Champions por suposta ameaça de morte a jogador?

Originalmente escalado para a partida entre PSV Eindhoven e Sporting, na última terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, o árbitro Fabio Maresca ficará sem trabalhar na competição por tempo indeterminado.

O italiano foi retirado do jogo desta semana e vetado pela Uefa das próximas rodadas do torneio interclubes mais importante do planeta por conta de uma suposta ameaça de morte contra um atleta do Al-Arabi, do Kuwait.

Na sexta-feira passada, após derrota por 2 a 0 para o Kuwait SC, o jogador Khaled Al Murshed e seu time prestaram uma queixa contra o árbitro alegando essa ameaça. Segundo a vítima, ele tem provas em vídeo e testemunhas que atestam a gravidade das falas de Maresca.