Time mais brasileiro da Inglaterra quase só perde e iguala recorde negativo

Acostumado a perder

Só neste comecinho de temporada do Inglês, os Wolves já foram derrotados por Arsenal, Newcastle, Aston Villa e Liverpool, além de terem tomado uma goleada por 6 a 2 do Chelsea. O único jogo em que não perderam foi no empate por 1 a 1 com o Nottingham Forest.

O time dirigido por Gary O'Neil tem ainda a pior defesa da Premier League, com 16 gols sofridos (média de 2,67 por partida).

O 20º colocado da primeira divisão inglesa tem a mesma pontuação do Southampton, mas segura a lanterna porque leva a pior nos critérios de desempate.

O Wolverhampton também igualou sua pior largada de Premier League. A única vez em que ganhou só um dos primeiros 18 pontos que disputou foi em 2003/04. Na ocasião, acabou rebaixado, destino que tenta evitar desta vez.

Além do desempenho decepcionante no campeonato nacional, os Wolves também já foram eliminados da Copa da Liga Inglesa. Eles até ganharam um jogo, do Burnley, mas perderam na rodada seguinte para o Brighton.