Alvo de polêmicas no Brasil, bets sustentam até a milionária Premier League

A partir da temporada 2026/27, os clubes da primeira divisão não poderão mais anunciar casas de apostas na parte da frente das camisas. No entanto, essas empresas estão livres para continuar aparecendo nas mangas dos uniformes, em placas publicitárias e em painéis de fundo de entrevistas.

A medida, aprovada no ano passado, foi tomada após um acordo selado entre a Premier League, os clubes participantes do torneio e o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte britânico, que vinha reclamando do excesso de publicidade dos "jogos de azar" e apresentou a proposta.

Problemas e mais problemas

Mesmo com a interdependência econômica, a relação entre as apostas esportivas e o futebol inglês está longe de ser mais amigáveis.

Dois jogadores importantes da Premier League (o atacante Ivan Toney, então no Bournemouth, e o meia italiano Sandro Tonali, do Newcastle) cumpriram recentemente suspensões por fazerem apostas ilegais.

Já o meia brasileiro Lucas Paquetá está sendo investigado pela FA (Federação Inglesa) por manipulação de resultados a fim de favorecer apostadores. O astro do West Ham teria forçado o recebimento de cartões amarelos para que amigos seus no Rio de Janeiro lucrassem com as apostas.