Leila sofre pressão para buscar Gabriel Jesus de olho no Super Mundial

O "Blog do Rafael Reis" apurou que a diretoria atual tem sim interesse na contratação do atacante e sabe que ele deseja retornar "para casa". No entanto, acredita que esse acerto não é para agora, mas sim para o futuro.

Na avaliação palmeirense, Jesus conta com a confiança de Arteta e ainda é uma peça importante no elenco do Arsenal, apesar de não estar recebendo tantas chances assim.

Por isso e devido ao alto investimento feito em sua contratação (52,2 milhões de euros, ou R$ 317,5 milhões, dois anos atrás), o clube londrino não estaria disposto a negociá-lo por um valor dentro da realidade financeira do atual bicampeão brasileiro.

Precisa de reposição?

Mesmo sem ter contratado uma reposição para a saída de Endrick, função para a qual Gabriel Jesus chegaria, o Palmeiras tem se virado bem no Campeonato Brasileiro e briga forte pelo terceiro título consecutivo.

Com seis vitórias nas últimas seis rodadas, o time dirigido por Abel Ferreira já encostou na liderança e agora está só um ponto atrás do Botafogo (57 a 56).