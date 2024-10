Bets de Corinthians e mais 4 times da Série A não podem operar; veja lista

A Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians e outros três times da Série A no futebol masculino, não está na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro. A Stake, parceira do Juventude, também é ausência entre os mais de 190 sites exibidos.

O que aconteceu

Athletico, Bahia e Corinthians têm a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, enquanto o Grêmio estampa a empresa no peito de seu uniforme — o Palmeiras também tem ligação com a casa, mas somente no futebol feminino.

Já o Juventude tem a Stake como principal parceira. O site de apostas divulga sua logomarca nos uniformes da equipe gaúcha.