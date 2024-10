Outro patamar: como volta de Jorge Jesus virou sonho distante para Flamengo

Outro patamar

É impensável imaginar JJ retornando ao clube carioca em um futuro próximo porque ele é hoje treinador mais celebrado do futebol com menos limites financeiros do mundo inteiro. Ou seja, transformou-se em um profissional caro demais.

À frente do Al-Hilal, que foi campeão saudita e sofreu apenas três derrotas na temporada passada, o português é um dos técnicos mais bem pagos do planeta. Seu salário está na casa de 12 milhões de euros (R$ 7,2 milhões) por temporada, mais que o triplo do que ganhava Tite.

Com uma dinheirama dessas pingando em sua conta, Jesus dificilmente pedirá para deixar a equipe de Neymar, Renan Lodi, Malcom e Marcos Guilherme. E, a não ser que os resultados se transformem radicalmente, também não há razões para a diretoria mudar a comissão técnica.

Se nada de muito absurdo acontecer nos próximos meses, o ídolo do Flamengo deve continuar na Arábia pelo menos até o Super Mundial de Clubes, no meio do próximo ano, quando seu contrato chega ao fim.

E o futuro?

Pela vontade da direção do Al-Hilal, o vínculo de Jesus com o clube seria ainda mais longo e só expiraria em 2026. No entanto, o português prefere rediscutir seus contratos anualmente e optou por uma renovação por menos tempo.