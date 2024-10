7 jogadores que já podem assinar 'de graça' com seu time para 2025

Imagem: Getty Images

Semifinalista da Libertadores, o camisa 10 do River só tem permanência assegurada no Monumental Más até o fim do ano. É claro que Lanzini pode estender seu vínculo com o clube argentino, sobretudo no caso da conquista do título sul-americano. Mas o fato é que ele está aberto para negócios. Com experiência internacional de sobra para agregar até mesmo aos melhores elencos brasileiros, já que passou oito anos na Premier League inglesa, o ex-West Ham também já conhece de perto o futebol pentacampeão mundial. Lá no comecinho da carreira, antes mesmo de ir para a Europa, Lanzini vestiu as cores do Fluminense.

HÉCTOR HERRERA

Meia, 34 anos

Mexicano, Houston Dynamo (EUA)

Imagem: Divulgação

Não é fácil encontrar no mercado um jogador com mais de 100 partidas disputadas por sua seleção e com três Copas do Mundo no currículo. Por isso, o mexicano Héctor Herrera é um nome que merece a atenção dos clubes brasileiros. O ex-Porto e Atlético de Madri retornou na Europa há dois anos e, desde então, tem defendido o Houston Dynamo na MLS. Com contrato no fim dos Estados Unidos, é possível que ele deseje voltar a jogar no México... ou que tope uma nova aventura e explore o Brasil.

JAVAIRÔ DILROSUN

Atacante, 26 anos

Holandês, América (MEX)